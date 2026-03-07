بن عروس: الهيئة المحلية للهلال الأحمر ببومهل تواصل جهودها اليومية في تأمين وجبات إفطار لحوالي 300 شخص

تواصل الهيئة المحلية للهلال الأحمر ببومهل البساتين من ولاية بن عروس جهودها اليومية في إعداد وتأمين وجبات إفطار لحوالي 300 شخص من مستحقي هذه الخدمة من الفئات الهشة ومحدودي الدخل خلال شهر رمضان.وأوضحت المسؤولة عن البرامج الاجتماعية بالهيئة المحلية، دعاء بن سليمان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء /وات/، اليوم الجمعة، أنّ هذا المجهود انطلق منذ بداية شهر الصيام بمعدل 300 وجبة يتم توزيعها يوميا، وتقسّم على 280 وجبة قارة توجّه يوميا الى مستحقيها، وأغلبهم يقطنون بكل من منطقتي الخليج وشالة، و20 وجبة توجه لعابري السبيل ومن لا مأوى لهم .وتابعت بن سليمان أن هذا المجهود المدعوم من قبل السلطة المحلية والمصالح الاجتماعية بالجهة، يشرف عليه يوميا فريق من متطوعي الهيئة، والذين يتولون يوميا المساعدة في إعداد الوجبات وتأمين وصولها لمستحقيها.وأطلقت الهيئة قبيل انطلاق شهر الصيام حملة لجمع المواد الغذائية الموجهة لإعداد وجبات الإفطار لذوي الحاجة، ويستقبل فرع الهيئة المحلية يوميا الاعانات من قبل أهل الخير والمتبرعين ليتم توجيهها الى مكان اعداد الوجبات بفضاء "زينين كوين" الذي سخره صاحبه للهيئة ولإعداد الوجبات التي يسهر على اعدادها يوميا الطباخ المتطوع محمد علي النفاتي .وتضع الهيئة على ذمّة الراغبين في المساعدة والتبرع، مجموعة من الأرقام الهاتفية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستكمال هذا المجهود الخيّر وللتواصل .