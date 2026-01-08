أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696021099e9aa8.82447397_ipkqfmjheonlg.jpg width=100 align=left border=0>

حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت اليوم الخميس بمدينة جدة السعودية.



وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكّرًا عن طريق قائده فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 55. وقلّص أتلتيكو مدريد الفارق بهدف سجّله ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.







وبهذا الانتصار، حقق ريال مدريد فوزه الثاني على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهاتهما ضمن كأس السوبر الإسباني، إذ سبق للفريقين أن التقيا خمس مرات في المسابقة، فاز خلالها كل فريق بمباراة واحدة، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

أهداف #ديربي_مدريد @AtletiArab 1 @realmadridarab 2 #أتلتيكو_ريال_مدريد | #كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/0dfhQDstFn — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 8, 2026



كما جاء هذا الفوز ليُعيد الاعتبار لريال مدريد بعد خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في الدور الأول من منافسات الدوري خلال الموسم الجاري.



وسيلاقي ريال مدريد في النهائي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، غريمه التقليدي برشلونة على أرضية ملعب ملعب الإنماء بمدينة جدة، بعدما كان الفريق الكتالوني قد فاز عريضًا على أتلتيك بلباو بنتيجة 5-0 في نصف النهائي الآخر.

