Babnet   Latest update 23:15 Tunis

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696021099e9aa8.82447397_ipkqfmjheonlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 22:22 قراءة: 0 د, 57 ث
      
حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت اليوم الخميس بمدينة جدة السعودية.

وافتتح ريال مدريد التسجيل مبكّرًا عن طريق قائده فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 55. وقلّص أتلتيكو مدريد الفارق بهدف سجّله ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.


وبهذا الانتصار، حقق ريال مدريد فوزه الثاني على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهاتهما ضمن كأس السوبر الإسباني، إذ سبق للفريقين أن التقيا خمس مرات في المسابقة، فاز خلالها كل فريق بمباراة واحدة، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.


كما جاء هذا الفوز ليُعيد الاعتبار لريال مدريد بعد خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في الدور الأول من منافسات الدوري خلال الموسم الجاري.

وسيلاقي ريال مدريد في النهائي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، غريمه التقليدي برشلونة على أرضية ملعب ملعب الإنماء بمدينة جدة، بعدما كان الفريق الكتالوني قد فاز عريضًا على أتلتيك بلباو بنتيجة 5-0 في نصف النهائي الآخر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321580

babnet
Can 2025
 CAN 2025   Prochains matchs demain vendredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 08 جانفي 2026 | 19 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
18°-8
15°-10
15°-10
15°-9
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/01)     1386,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/01)   26835 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026