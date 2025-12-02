سيدي حسين: تفكيك شبكة خطيرة لترويج الأقراص المخدّرة ومواصلة الحرب على الجريمة المنظمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c6696ba9d288.72425630_mqliehjkpongf.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل الجهود الأمنية في سيدي حسين لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات، بعد أن نجحت فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة في تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تنشط بين عمر المختار والملاسين، ومتخصّصة في ترويج الأقراص المخدّرة.



وكانت الوحدات الأمنية تمكّنت من الإطاحة بأحد عناصر الشبكة، مع حجز كميات ضخمة من مخدّر الإكستازي، فيما تم إدراج بقية أفراد العصابة في التفتيش وملاحقتهم.





وتم الاحتفاظ بالمتهم الرئيس وتحرير محضر بحث في الغرض، في انتظار استكمال التحريات.







وأفاد مصدر أمني أن فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين وضعت خطة عمل شاملة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات بجميع أصنافها، عبر تمشيط الأحياء والنقاط السوداء وتفكيك الشبكات التي يقودها “أباطرة” الترويج.



وقد مكنت هذه الاستراتيجية من:



* كشف عديد المروجين المنضوين ضمن شبكات منظمة

* إيقاف عدد كبير من المتورطين

* حجز كميات هامة من المخدرات: كوكايين، هيروين، زطلة، وأقراص مخدّرة

* تضييق الخناق على كبار المروجين (“الكبارة”)

* تعزيز الشعور بالأمان داخل المنطقة



رسالة واضحة من الأجهزة الأمنية

وأكد مصدر من المصالح الأمنية لـ"باب نات" أن العمل متواصل بلا استثناء، وأنه لا تراجع في محاربة كل من يهدد شباب المنطقة أو يحاول الإضرار بالمجتمع عبر نشر السموم.



المخدرات.. باب للجريمة وتدهور المنظومة التربوية

وتشير المعطيات إلى أن المخدرات تُعدّ عاملًا رئيسيًا في تفاقم الجرائم والانحراف، فضلًا عن انعكاساتها الخطيرة على المنظومة التربوية وارتفاع نسب العنف والانقطاع المدرسي.



