تأجيل محاكمة الصحفي محمد بوغلاب إلى 5 ديسمبر

أجّلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، النظر في القضية التي شملت الأبحاث فيها الصحفي محمد بوغلاب إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.



وتعود القضية إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية اتهمت بوغلاب بالإساءة إليها عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليُحال على أنظار القضاء بتهمة تتعلق بالإساءة إلى موظفة عمومية عبر الأنظمة المعلوماتية.









يُذكر أنّ الصحفي كان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين، فاستأنف الحكم، لتُعاد جدولة الجلسة في طور الاستئناف إلى التاريخ الجديد.

