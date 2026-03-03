الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بتوسيع السيطرة على الأراضي جنوبي لبنان

الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 100
20°
15°
الــرياح:
3.6 كم/س
13°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
20°-13
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
- Avoirs en devises 25096,0
- (02/03)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38261 DT
- (02/03)
- 1 $ = 2,87251 DT
- Solde Compte du Trésor (27/02) 1519,8 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (27/02) 27693 MDT
