الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بتوسيع السيطرة على الأراضي جنوبي لبنان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a69050414414.31849041_fhqpemjogkiln.jpg>

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالتقدم وتوسيع السيطرة على الأراضي جنوبي لبنان.



وقال كاتس: "أصدرتُ مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتقدم والسيطرة على أراض إضافية في لبنان من أجل منع قصف البلدات الحدودية الإسرائيلية".