انقلاب قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي.. تسجيل حالة وفاة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69141d19785884.82431033_knflgijemqohp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 00:37
      
توفي أحد سائقي قطار لنقل الفسفاط مساء الثلاثاء، إثر انقلاب القطار بمنطقة الثالجة من ولاية قفصة، بعد أن ظلّ عالقًا داخل إحدى العربات رغم محاولات الإنقاذ المكثفة من قبل أعوان الحماية المدنية.

وكان القطار يجر نحو 1600 طن من الفسفاط موزّعة على 16 عربة، قبل أن ينقلب في ظروف ما تزال قيد التحقيق.



وتمّ نقل مرافق السائق إلى مستشفى الحسين بوزيان بقفصة لتلقي العلاج، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة الجوهرة أف أم.


