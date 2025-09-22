Babnet   Latest update 08:31 Tunis

نفوق الأسماك بساحل سليمان: شهادات محلية وتوضيحات رسمية

في إطار فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، خُصّص الحديث لمتابعة ظاهرة نفوق الأسماك بساحل سليمان (ولاية نابل) وتغيّر لون البحر إلى البني، وهي قضية أثارت مخاوف الأهالي وتداولت صورها صفحات التواصل الاجتماعي منذ يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.
شهادة ميدانية من سليمان


الصحفي أسامة بن عيشة، المهتم بالشأن المحلي، وصف الوضع بـ"غير المسبوق"، قائلا إن البحر في سليمان بدا بلون غير طبيعي، مع ظهور كميات متفاوتة من الأسماك النافقة من مختلف الأحجام، على غرار القاروص والحمراء وحتى السوبي.

وأكد أن بلدية سليمان تولت منذ السبت جمع الأسماك النافقة ودفنها بعد تغطيتها بالجير، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن العمل استمر لساعات طويلة بمساعدة بعض البحارة، تجنبا لوصول هذه الأسماك إلى السوق.
وأضاف بن عيشة أن زيارة وزير البيئة للمنطقة كانت خطوة مهمة، لكنه شدد على ضرورة أن تتبعها قرارات حاسمة، داعيا إلى توضيح رسمي شفاف من السلطات حول الأسباب الحقيقية لتغيّر لون البحر ونفوق الأسماك.
توضيحات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية

من جهتها، أوضحت الدكتورة راضية بُوذينة، طبيب بيطري ومتفقد مركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن ظاهرة نفوق الأسماك مرتبطة أساسا بــ تكاثر مفرط وغير عادي للطحالب المجهرية والتي تستهلك الأوكسجين المذاب في المياه وتفرز سموما بحرية تؤدي إلى اختناق الأسماك ونفوقها.
وأرجعت بُوذينة أسباب هذا التكاثر إلى:

* التلوث الصناعي ومياه الصرف الصحي.
* قلة تجدد المياه وضعف التيارات البحرية.
* ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت خلال سبتمبر مقارنة بالأشهر الماضية.

وحذرت بُوذينة من إمكانية وصول هذه الأسماك النافقة أو المصابة إلى الأسواق، مؤكدة أن الهيئة كثفت المراقبة في النقاط المجاورة لبحيرة تونس الجنوبية والمناطق الساحلية القريبة، بالتعاون مع المصالح الأمنية والحرس البلدي، لحماية صحة المواطنين.



