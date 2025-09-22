نفوق الأسماك بساحل سليمان: شهادات محلية وتوضيحات رسمية

توضيحات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية



الصحفي، المهتم بالشأن المحلي، وصف الوضع بـ"غير المسبوق"، قائلا إن البحر في سليمان بدا بلون غير طبيعي، مع ظهور كميات متفاوتة من الأسماك النافقة من مختلف الأحجام، على غراروحتىوأكد أنتولت منذ السبت جمع الأسماك النافقة ودفنها بعد تغطيتها بالجير، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن العمل استمر لساعات طويلة بمساعدة بعض البحارة، تجنبا لوصول هذه الأسماك إلى السوق.وأضاف بن عيشة أن زيارة وزير البيئة للمنطقة كانت خطوة مهمة، لكنه شدد على ضرورة أن تتبعها قرارات حاسمة، داعيا إلىمن السلطات حول الأسباب الحقيقية لتغيّر لون البحر ونفوق الأسماك.من جهتها، أوضحت الدكتورة، طبيب بيطري ومتفقد مركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن ظاهرة نفوق الأسماك مرتبطة أساسا بــوالتي تستهلك الأوكسجين المذاب في المياه وتفرز سموما بحرية تؤدي إلى اختناق الأسماك ونفوقها.وأرجعت بُوذينة أسباب هذا التكاثر إلى:ومياه الصرف الصحي.وضعف التيارات البحرية.بشكل لافت خلال سبتمبر مقارنة بالأشهر الماضية.وحذرت بُوذينة من إمكانية وصول هذه الأسماك النافقة أو المصابة إلى الأسواق، مؤكدة أن الهيئة كثفت المراقبة في النقاط المجاورة لبحيرة تونس الجنوبية والمناطق الساحلية القريبة، بالتعاون مع، لحماية صحة المواطنين.