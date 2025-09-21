وزير البيئة يعاين الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان بعد نفوق كميّة من الاسماك

عاين وزير البيئة، حبيب عبيد، الأحد، وضع الشريط الساحلي بسليمان، من ولاية نابل، بعد نفوق كميّة من الأسماك تمّ التفطن لها، الجمعة 19 سبتمبر 2025، وتداولت صورها عديد صفحات التواصل الاجتماعي ونشطاء البيئة، وفق ما أكّدته منسقة البرامج بجمعيّة "البيئة والتنمية" بسليمان، سعاد الشطوطي، لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وأفادت الشطوطي بخصوص نفوق الأسماك، أنّ كميّات منها ظهرت "بين فتحتي وادي سلتان ووادي الباي وكانت صغيرة ولكنّها تستدعي التثبت من أسبابها، خاصّة، بعد معاينة أن كل فتحات الأودية من جهة السبخة المؤدية للبحر كانت مغلقة".



وأبرزت أنّ السلطة المحلية، التي تابعت الظاهرة، منذ إعلامها بنفوق الأسماك، اتخذت الاجراءات اللازمة، إذ تولّت لجنة متكوّنة من الإدارة الجهوية لحماية الشريط الساحلي، والمعهد الوطني لعلوم البحار، والإدارة الجهويّة للصحّة، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومصالح الأمن، معاينة الوضع بهذا الشريط، ورفع عينات من الاسماك النافقة ومن مياه البحر ومياه الرمال، ومياه الأودية من نقاط ثلاث على امتداد الشريط الساحلي، على مستوى فتحة وادي سلتان، وفتحة وادي الباي، وفتحة وادي بزيخ.وأوضحت أنّ مصالح المعهد الوطني لعلوم البحار، ومصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط، قد تعهدت بإجراء التحاليل اللازمة من أجل الوقوف على أسباب نفوق الاسماك، مؤكدة ان مصالح بلدية سليمان قد تولت، من جهتها جمع الاسماك النافقة وتغطيتها بطبقة من مادة الجير وردمها وفق الاجراءات المعلمول بها.واستبعدت منسقة البرامج بجمعية البيئة والتنمية بسليمان ان أسباب نفوق الاسماك، مرخرا، مشابهة لتلك، التّي أدّت لنفوق الأسماك، أيضا، خلال شهر جوان 2025 نظرا إلى أنّ كميّات الأسماك النافقة، مقارنة بتلك المسجل خلال جوان، قليلة، خاصّة، مع معاينة تواصل غلق فتحات أودية الباي وسلتان وبزيخ في اتجاه سبخة سليمان المؤدية للبحر.وأشارت الشطوطي، من جهة أخرى، إلى أنّ التساؤل المطروح، بأكثر حدّة، اليوم، "يتعلق بمعاينة تغيير في لون بحر سليمان، الذي أصبح يميل إلى البني"، ما يتطلب توفير تفسير علمي بناء على ما ستفرزه عمليّة رفع العينات، خاصّة، وأنّ " تغير لون البحر جد بعد انقضاء صائفة هادئة استمتع فيها الاهالي واهالي المناطق المجاورة ببحر سليمان وشواطئه".ورجحت ان الاحتمالات الممكنة لتغير لون البحر يمكن أن تكون بسبب "تغير اتجاه هبوب الرياح من الجهة الجنوبية (بن عروس)، والتي تسببت في ظهور أمواج قد تكون نقلت التلوّث الى جهة سليمان".