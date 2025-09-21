Babnet   Latest update 16:46 Tunis

هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك الأسماك النافقة بعدد من الشواطئ المحيطة بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d01ce01af1c4.14076293_mpnligohfqekj.jpg width=100 align=left border=0>
حذّرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأحد، كافة المواطنين من خطورة استهلاك الأسماك النافقة بعدد من الشواطئ المحيطة بالعاصمة لما قد تسبّبه من تسممات غذائية حادة وأمراض خطيرة تهدّد صحة المستهلك.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل نفوق كميات من الأسماك ببحيرة تونس والضاحية الجنوبية وسليمان وعدد من الشواطئ.



ونبّهت المواطنين إلى عدم جمع الأسماك النافقة من البحيرة أو الشواطئ، وعدم استهلاكها أو تداولها تحت أي ظرف داعية إياهم إلى الامتناع الكلي عن شراء أو استهلاك هذه الأسماك مهما كان مصدرها أو سعرها.

كما حذّرت الهيئة تجار الأسماك والبحارة من أنّ جمع أو بيع أو ترويج الأسماك النافقة يُعتبر مخالفة جسيمة للقوانين، ويعرّض مرتكبيها إلى تتبعات جزائية قد تصل إلى غلق المحلات إضافة إلى التتبعات العدلية، داعية الجميع إلى التبليغ الفوري عن كل من يتعمد بيع أو توزيع هذه الأسماك عبر الرقم الأخضر للهيئة 80106977.

وأكّدت الهيئة أنّها ستواصل تكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المواطن وضمان سلامة المنتوج الغذائي حاثة جميع المتدخلين على الالتزام بهذه التعليمات.


