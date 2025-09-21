هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك الأسماك النافقة بعدد من الشواطئ المحيطة بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d01ce01af1c4.14076293_mpnligohfqekj.jpg width=100 align=left border=0>

حذّرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأحد، كافة المواطنين من خطورة استهلاك الأسماك النافقة بعدد من الشواطئ المحيطة بالعاصمة لما قد تسبّبه من تسممات غذائية حادة وأمراض خطيرة تهدّد صحة المستهلك.



وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل نفوق كميات من الأسماك ببحيرة تونس والضاحية الجنوبية وسليمان وعدد من الشواطئ.

