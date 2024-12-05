هبط الى 7 دنانير.. سعر زيت الزيتون يتأرجح بين 10 دنانير و14.5 دينارا اللتر

أكد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بمسالك التوزيع، أنور الحراثي، أن هناك تعطلًا في تصدير زيت الزيتون بسبب أسباب غير واضحة، مما أدى إلى اضطراب سير موسم الحصاد. وأوضح أن بعض المصدرين توقفوا عن التصدير بهدف زيادة المعروض في السوق وبالتالي خفض الأسعار، وهو ما وصفه بـ "لعبة" بين هؤلاء المصدرين والشركات الإسبانية الموردة. كما أشار إلى تقاعس الديوان في تنفيذ تعليمات رئيس الدولة بشأن زيادة كمية الزيت المخزنة في المعاصر.وفيما يتعلق بأسعار زيت الزيتون، أوضح الحراثي أن السعر الأساسي له قد هبط بشكل حاد ليصل إلى 7 دنانير للتر، ليعود للارتفاع تدريجيًا إلى 11 دينارًا، حيث تراوحت الأسعار بين 10 و14.5 دينارًا بعد تدخل الديوان لشراء الزيت من المعاصر. وأشار إلى أن الفلاحين قد توقفوا عن جني الزيتون لتقليل العرض ووقف هبوط الأسعار.