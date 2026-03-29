تسرب مواد خطرة جنوب إسرائيل عقب قصف إيراني واستنفار ميداني واسع
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث تسرب لمواد خطرة في منطقة نؤوت حوفاف الصناعية جنوب البلاد، إثر إصابة مباشرة لمصنع بصاروخ إيراني، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ وفرض إجراءات احترازية على السكان.
وذكرت القناة 14 أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على احتواء التسرب، مع توجيه تعليمات للسكان والعمال بالبقاء في الملاجئ، في حين تم إغلاق طرق وإخلاء عمال ومقيمين في محيط المنطقة الصناعية.
إجراءات طارئة وعمليات احتواءوأكدت جهات الإنقاذ ضرورة التزام السكان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ، فيما دفعت السلطات بثلاث فرق مختصة في التعامل مع المواد الخطرة إلى موقع الحادث، إلى جانب وحدات للرصد والمراقبة.
وتعمل الفرق الميدانية على تحديد مستوى الخطورة وتركيز المواد المتسربة، مع محاولة إغلاق الخزانات المتضررة واحتواء التسرب، بالتوازي مع عمليات متابعة مستمرة.
أضرار مادية دون إصاباتوأظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة دخان كثيف من موقع المصنع قرب بئر السبع، وسط حديث عن دمار واسع في المنطقة الصناعية.
وفي حين أشارت تقارير أولية إلى اشتباه بوجود تسرب خطير، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية لاحقا أنه لا توجد مؤشرات مؤكدة على خطر واسع النطاق حتى الآن، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية.
سياق ميداني متوترويأتي هذا التطور في سياق تصعيد عسكري متواصل، حيث شهد جنوب ووسط إسرائيل إطلاق صواريخ إيرانية، مع تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، من بينها محيط القدس.
كما تواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في النقب، بمشاركة خبراء متفجرات، للبحث عن شظايا صواريخ سقطت في المنطقة.
وذكرت القناة 14 أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على احتواء التسرب، مع توجيه تعليمات للسكان والعمال بالبقاء في الملاجئ، في حين تم إغلاق طرق وإخلاء عمال ومقيمين في محيط المنطقة الصناعية.
إجراءات طارئة وعمليات احتواءوأكدت جهات الإنقاذ ضرورة التزام السكان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ، فيما دفعت السلطات بثلاث فرق مختصة في التعامل مع المواد الخطرة إلى موقع الحادث، إلى جانب وحدات للرصد والمراقبة.
وتعمل الفرق الميدانية على تحديد مستوى الخطورة وتركيز المواد المتسربة، مع محاولة إغلاق الخزانات المتضررة واحتواء التسرب، بالتوازي مع عمليات متابعة مستمرة.
أضرار مادية دون إصاباتوأظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة دخان كثيف من موقع المصنع قرب بئر السبع، وسط حديث عن دمار واسع في المنطقة الصناعية.
وفي حين أشارت تقارير أولية إلى اشتباه بوجود تسرب خطير، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية لاحقا أنه لا توجد مؤشرات مؤكدة على خطر واسع النطاق حتى الآن، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية.
سياق ميداني متوترويأتي هذا التطور في سياق تصعيد عسكري متواصل، حيث شهد جنوب ووسط إسرائيل إطلاق صواريخ إيرانية، مع تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، من بينها محيط القدس.
كما تواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في النقب، بمشاركة خبراء متفجرات، للبحث عن شظايا صواريخ سقطت في المنطقة.
