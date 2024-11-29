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فريد بن جحا : " فتح تحقيق في انتحار أستاذ بسبب التنمر"

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 10:17 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، أن أستاذاً بإحدى المدارس الإعدادية أقدم على إنهاء حياته بإضرام النار في جسده إثر تعرضه لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح بن جحا أن الواقعة بدأت بمناوشة يوم 13 نوفمبر 2024 بين الأستاذ وعدد من التلاميذ، ما دفع ولية أحد التلاميذ لتقديم شكاية ضد الأستاذ.
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تم الاستماع إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك الأستاذ والتلميذ ووالدته، من قبل فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تمت دعوة الأستاذ للمثول أمام المندوبية الجهوية للتربية. بعد ذلك، انتشر فيديو يوثق المناوشة على مواقع التواصل الاجتماعي، رافقته حملة من التنمر، ما يُعتقد أنه أثّر بشدة على حالته النفسية ودفعه لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

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فتحت النيابة العمومية بالمهدية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة وللنظر في المسؤوليات، بما في ذلك أفعال التنمر والإساءة عبر الإنترنت. وأشار بن جحا إلى أن القانون يُحاسب كل من تجاوز 13 عاماً على أفعال التنمر أو الإساءة الرقمية، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين، بينما أقصى عقوبة للأطفال في هذه القضايا قد تصل إلى خمس سنوات.


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