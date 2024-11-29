فريد بن جحا : " فتح تحقيق في انتحار أستاذ بسبب التنمر"

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، أن أستاذاً بإحدى المدارس الإعدادية أقدم على إنهاء حياته بإضرام النار في جسده إثر تعرضه لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح بن جحا أن الواقعة بدأت بمناوشة يوم 13 نوفمبر 2024 بين الأستاذ وعدد من التلاميذ، ما دفع ولية أحد التلاميذ لتقديم شكاية ضد الأستاذ.تم الاستماع إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك الأستاذ والتلميذ ووالدته، من قبل فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تمت دعوة الأستاذ للمثول أمام المندوبية الجهوية للتربية. بعد ذلك، انتشر فيديو يوثق المناوشة على مواقع التواصل الاجتماعي، رافقته حملة من التنمر، ما يُعتقد أنه أثّر بشدة على حالته النفسية ودفعه لاتخاذ هذا القرار المأساوي.