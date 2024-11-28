وزير أملاك الدولة يُتابع أعمال لجنة المصادرة ويدعو لتعزيز التنسيق مع الهياكل المعنية

تبعًا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمتعلق بمتابعة ملف التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة، أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2024 على اجتماع ضمّ رئيس لجنة المصادرة وأعضاءها.تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول نشاط لجنة المصادرة منذ إحداثها بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011. وتضمن العرض إحصاءً للأموال المصادرة، بما في ذلك العقارات، المنقولات، المساهمات في الشركات، السيولة المالية، المحافظ المالية، والأصول التجارية. كما تناولت الجلسة تطور أعمال اللجنة بما يتماشى مع النصوص القانونية المحدثة لها.