النائب ياسين مامي: 'إقترحنا التمديد في العفو الجبائي'

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قال النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين مامي، اليوم الثلاثاء، إنّ "النواب اقترحوا العفو الجبائي في قانون المالية للسنة الماضية، ولكن وزيرة المالية رفضت هذا الاقتراح خلال الجلسة العامة المخصصة لذلك". وأضاف أنّه "تم اقتراح التمديد في هذا العفو خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025".



وأكد مامي في تصريحاته في برنامج "صباح الورد" على ضرورة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، خاصةً مع وزارة المالية، مشيراً إلى أنّ العفو الجبائي أظهر فعاليته في زيادة مداخيل الدولة. وقال مامي إنّ "العديد من مشاريع القوانين التي تم إقرارها في قانون المالية للسنة الماضية ساهمت بشكل كبير في رفع إيرادات الدولة".





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كما أضاف مامي أنّ دور النواب يكمن في تقديم مقترحات تعديلية لا تؤثر على التوازنات المالية العامة للدولة. وأشار إلى أنّ "نظام الـFCR أثبت بدوره فعاليته في تخفيف العبء الجبائي عن المواطنين".

كما أضاف مامي أنّ دور النواب يكمن في تقديم مقترحات تعديلية لا تؤثر على التوازنات المالية العامة للدولة. وأشار إلى أنّ "نظام الـFCR أثبت بدوره فعاليته في تخفيف العبء الجبائي عن المواطنين".

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