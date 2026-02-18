Babnet   Latest update 14:37 Tunis

تونس تدخل المرحلة الختامية للتخلص من المواد الاستنزافية لطبقة الاوزون بحلول عام 2030

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anpe2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 19 ث
      
شرعت تونس رسمياً في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من "مخطط إدارة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية" وذلك خلال ورشة عمل وطنية انتظمت مؤخرا بالعاصمة، بتنظيم مشترك بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

وتستهدف هذه المرحلة (2026-2030) القضاء التام على استخدام سوائل التبريد الملوثة التي تساهم في تآكل طبقة الأوزون وتفاقم الاحتباس الحراري، تماشياً مع التزامات تونس الدولية في إطار "بروتوكول مونتريال".


وأكد المشاركون في الورشة، التي ضمت خبراء تقنيين وممثلين عن القطاع الصناعي، أن هذه المرحلة الختامية لا تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل تمثل رافعة اقتصادية لتحديث قطاع التبريد وتكييف الهواء في تونس.



ويرتكز البرنامج على محاور استراتيجية تشمل

نظام التدوير الوطني من خلال إرساء آلية متكاملة لـ "استرجاع، وإعادة تدوير، وتجديد" سوائل التبريد الخاضعة للرقابة، مما يقلل من الانبعاثات العشوائية ويدعم الاقتصاد الدائري علاوة على الانتقال للمبردات الطبيعية عبر تشجيع المصانع والشركات على اعتماد بدائل صديقة للبيئة (مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون) التي تتميز بكفاءة طاقة عالية وتأثير صفري على الأوزون.


كما يشتمل البرنامج على مشاريع نموذجية تستهدف إطلاق مبادرات رائدة في قطاعي الصيد البحري والصناعات الغذائية، لكونهما الأكثر استهلاكاً لأنظمة التبريد الضخمة، بهدف جعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بالإضافة إلى شمولية ومساواة في المهن الخضراء.


واتسم إطلاق المرحلة الثالثة ببعد اجتماعي لافت، حيث شدد المخطط على ضرورة إدماج النساء في المهن التقنية المرتبطة بقطاع التبريد وتكييف الهواء، وتحفيزهن على الانخراط في دورات تدريبية متخصصة حول التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والمبردات الطبيعية


وتعتبر تونس من الدول الرائدة إقليمياً في الامتثال للاتفاقيات البيئية الدولية. ويمثل التخلص النهائي من هذه الغازات خطوة حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 0.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو هدف تسعى تونس لتحقيقه
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323866

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
19°-11
16°-11
16°-10
18°-9
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>