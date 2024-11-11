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هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق صخر الماطري واخرين ...

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 10:52 قراءة: 0 د, 18 ث
      
باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف تعلق بالاستيلاء على المال العام وارتكاب فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه صهر الرئيس السابق صخر الماطري وعدة مسؤولين سابقين بالدولة .
وطلب محامي أحد المتهمين مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل.


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