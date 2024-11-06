القيروان: بعد إعلامهم عائلته بأنه "حرق" يكتشفوا أن ابنهم قتل من قبل الوالد

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شهدت ولاية القيروان حادثة غريبة تمثلت في مقتل شاب من قبل والده بعد ان اعتقدت عائلته انه غادر البلاد خلسة نحو إيطاليا بعد سرقة مبلغ 3 الاف دينار.

وبعد سنتين من البحث عنه تلقت العائلة رسالة من مجهول تؤكد وفاته في حادثة " حرقة" لكن بعد التثبت اتضح انه" حساب وهمي" من قبل الوالد الذي اخبر ابنه الثاني في الجزائر بعملية القتل.

ووفق المعطيات فان صاحب الرسالة الوهمية كان الوالد وكان هو من قام بقتل الابن وردمه في حفرة للصرف الصحي وراء المنزل.

وفعلا تم إيجاد جثة الضحية بعد عمليات البحث من قبل السلطات.



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