قضية صانعي المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.. المستجدّات

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وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد "صانع محتوى" آخر، وذلك من أجل شبهات "التجاهر بالفحش وبما ينافي الحياء" مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل ماهو منسوب إليه.

أخبار ذات صلة: اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة‎...

أفاد مصدر قضائي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الثلاثاء، الإبقاء بحالة سراح على صانعتي محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وإحالتهما على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما تقرر تقرّر إدراج اخريات بحالة فرار واحالتهن على ذمة القضاء من أجل شبهات "التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد "صانع محتوى" آخر، وذلك من أجل شبهات "التجاهر بالفحش وبما ينافي الحياء" مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل ماهو منسوب إليه.

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وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت امس بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من "صناع المحتوى" وإحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بـ "التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.."



يذكر ان وزارة العدل أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وفتح أبحاث جزائية ضدّ كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

المصدر - الجوهرة



