اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة‎

افادت إذاعة جوهرة أف ام ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والاعتداء على الأخلاق الحميدة.ويأتي القرار بعد بيان وزارة العدل بخصوص الجرائم على تطبيقة التيك توك.