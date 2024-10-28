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اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة‎

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 18:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
افادت إذاعة جوهرة أف ام ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
ويأتي القرار بعد بيان وزارة العدل بخصوص الجرائم على تطبيقة التيك توك.
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