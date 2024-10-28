اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة
افادت إذاعة جوهرة أف ام ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
ويأتي القرار بعد بيان وزارة العدل بخصوص الجرائم على تطبيقة التيك توك.
ويأتي القرار بعد بيان وزارة العدل بخصوص الجرائم على تطبيقة التيك توك.
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