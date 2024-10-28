المحامي مهدي اللواتي: مواقع مثل 'تيك توك' تحولت إلى أوكار بغاء علنا

علّق المحامي مهدي اللواتي ورئيس الجمعية التونسية لمقاومة الجريمة الالكترونية في برنامج ''أحلى صباح'' على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 على قرار وزيرة العدل القاضي بفتح أبحاث ضد 'مضامين لاأخلاقية' على تيك توك وانستغرام، قائلا إن هناك مبادئ أساسية لا تتغير خاصة أننا نعيش في مجتمع عربي مسلم.



ولفت مهدي اللواتي إلى أن الظاهرة موجودة منذ فترة والعديد طالبوا بتدخل الدولة، ''حيث تعالت الأصوات في مناسبات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي منادية بتدخل النيابة العمومية''.





أبحاث ضد 'مضامين لاأخلاقية' على تيك توك وانستغرام

وشدد على أهمية دور الدولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن ما هو مجرّم في العالم الحقيقي مجرّم أيضا في العالم الافتراضي.وأضاف '' عندما تتصفح مواقع مثل ''تيك توك'' تلاحظ أنها تحولت إلى أوكار بغاء بطريقة علنية، وهذه تتطلب عقوبة جزائية''، وفق تعبيره.يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية ''انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"انستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة''، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل.وحسب بلاغ الوزارة السبت 27 أكتوبر 2024، فقد أذنت الوزيرة للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.