باب سويقة : شاحنة لنقل الاموال تتعرض للسطو

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تعهد اليوم اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني بفتح بحث أثر تعرض شاحنة لنقل الاموال بها مبلغ 200 الف دينار للسطو من قبل عدة أشخاص بجهة باب سويقة .

ووفق المعطيات المتوفرة فقد تم تحديد هوية أحد الأشخاص .



ولا تزال الابحاث جارية للقبض عليهم .