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باب سويقة : شاحنة لنقل الاموال تتعرض للسطو

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تعهد اليوم اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني بفتح بحث أثر تعرض شاحنة لنقل الاموال بها مبلغ 200 الف دينار للسطو من قبل عدة أشخاص بجهة باب سويقة .
ووفق المعطيات المتوفرة فقد تم تحديد هوية أحد الأشخاص .

ولا تزال الابحاث جارية للقبض عليهم .


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