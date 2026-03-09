توزر: معرض حرفي للمنتفعات ببرامج وزارة شؤون المرأة والأسرة

تؤثث مجموعة من الحرفيات والمجامع التنموية النسائية معرضا لمنتجات حرفية احتفالا باليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة في أحد الفضاءات المفتوحة وسط مدينة توزر، وانتفعت جل المشاركات ببرامج التمويل التي توفرها وزارة شؤون المرأة والأسرة لفائدة النساء من أجل تحقيق هدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.وتنوعت المنتجات المعروضة بين منتجات طبية وعطرية وصناعات غذائية مستخرجة من منتجات غذائية محلية ووطنية وكذلك منتجات التطريز اليدوي وسعف وخشب النخيل والنسيج التقليدي الصحراوي المميز لمعتمدية حزوة وذلك على امتداد أسبوع كامل بغاية التعريف بالمنتجات وإتاحة فرصة ترويجها والتعريف ببرامج وزارة شؤون المرأة والأسرة التي ساهمت وفق رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية وفاء معمر في بعث عدد من المشاريع الخاصة للنساء.ويقام العرض تحت شعار "منتجات النساء والفتيات: هوية وآفاق للاستثمار والتسويق" بمشاركة 08 نساء جلهن من منتفعات برامج الوزارة وهي برنامج "صامدة" وبرنامج "الادماج الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الزوجي" وكذلك البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار "رائدة".ولفتت معمر في تصريحها لصحفية "وات" الى انّ برامج التمكين المتنوعة التي أطلقتها وزارة شؤون المرأة منذ سنوات، استفادت منها مجموعة من النساء والأسر، واشارت إلى أنه وقعت برمجة عدة تدخلات خلال العام الجاري، منها برامج "رائدة" الذي يعنى ببعث المشاريع النسائية والاستثمار في ريادة الاعمال وبرنامج "صامدة" الذي يعنى بالمرأة المعنفة بتوجيه 40 ألف دينار لتمويل مشاريع نسائية وتخصيص 200 ألف دينار لبرنامج دعم الأسر والنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة، وبرنامج دعم المجامع النسائية باختيار أحد المجامع في الجهة قصد دعمه بالتجهيزات بقيمة 60 ألف دينار.