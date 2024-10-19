اكتشفوا رفاهية العيش في إقامة اللؤلؤة بسهلول 4 – سوسة خلال أيام الأبواب المفتوحة

بلاغ صحفي -

يسر شركة كحلون العقارية أن تدعوكم لحضور الأيام المفتوحة لإقامة اللؤلؤة في سهلول 4، سوسة، يومي 26 و27 أكتوبر 2024.انضموا إلينا في هذا الحدث المميز لتعيشوا تجربة فريدة من نوعها حيث تلتقي الفخامة بالتكنولوجيا العصرية في قلب واحدة من أفضل المناطق السكنية. ستكون هذه الفرصة المثالية لاستكشاف شققنا المصممة بدقة لتجمع بين الراحة والرفاهية، وتمنحكم بيئة معيشية استثنائية.