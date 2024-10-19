اكتشفوا رفاهية العيش في إقامة اللؤلؤة بسهلول 4 – سوسة خلال أيام الأبواب المفتوحة
بلاغ صحفي - يسر شركة كحلون العقارية أن تدعوكم لحضور الأيام المفتوحة لإقامة اللؤلؤة في سهلول 4، سوسة، يومي 26 و27 أكتوبر 2024.
انضموا إلينا في هذا الحدث المميز لتعيشوا تجربة فريدة من نوعها حيث تلتقي الفخامة بالتكنولوجيا العصرية في قلب واحدة من أفضل المناطق السكنية. ستكون هذه الفرصة المثالية لاستكشاف شققنا المصممة بدقة لتجمع بين الراحة والرفاهية، وتمنحكم بيئة معيشية استثنائية.
اضغط هنا لتأكيد حضورك
انضموا إلينا في هذا الحدث المميز لتعيشوا تجربة فريدة من نوعها حيث تلتقي الفخامة بالتكنولوجيا العصرية في قلب واحدة من أفضل المناطق السكنية. ستكون هذه الفرصة المثالية لاستكشاف شققنا المصممة بدقة لتجمع بين الراحة والرفاهية، وتمنحكم بيئة معيشية استثنائية.
اضغط هنا لتأكيد حضورك
خلال هذه الأيام، سيكون بإمكانكم التجول في مساحاتنا الفسيحة و التحدث إلى مرشدي الحرفاء ، وحجز منزلكم المستقبلي و التمتع بالهدايا والمفاجآت التي بانتظاركم.
سواء كنتم تبحثون عن إقامة دائمة في مكان هادئ وراقٍ، أو استثمار عقاري يمنحكم قيمة مستدامة، فإن إقامة اللؤلؤة تلبي كافة تطلعاتكم بفضل مرافقها الحديثة وتقنياتها المتطورة.
لا تفوتوا هذه الفرصة المثالية لبدء حياة جديدة في أرقى الأماكن وأكثرها تميزًا. تأكدوا من حجز موعدكم معنا عبر [النقر هنا ] للاستمتاع بتجربة لا تُنسى في عالم العقارات الفاخرة في أفضل المواقع في سهلول سوسة.
● التاريخ: 26 و27 أكتوبر
● التوقيت: من 9 صباحًا إلى 17 مساءً
● المكان: سوسة، سهلول 4
للمزيد من التفاصيل:
الهاتف: 880 258 70(216+)
الموقع: www.laperledesahloul.com
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