بتهمة غسيل الأموال.. بطاقة إيداع بالسجن في حقّ عراف مشهور

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وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بالعرّاف المشهور وحجز أغراض مختلفة بمنزله وانجاز التساخير المالية اللازمة.



أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق عرّاف مشهور وفق ما أكده لموزاييك الصادق الجويني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس.وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بالعرّاف المشهور وحجز أغراض مختلفة بمنزله وانجاز التساخير المالية اللازمة.

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وإثر انتهاء آجال الاحتفاظ اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس أن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد العراف وإحالته على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى اليوم الجمعة استنطاقه قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال وممارسة الطب بطرق غير شرعية.