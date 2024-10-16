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الإحتفاظ بعراف مشهور في بن عروس

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 21:05 قراءة: 0 د, 14 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بعراف مشهور من اجل تهم تعلقت بممارسة الشعوذة و تبييض الاموال والتهرب الضريبي . ..
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