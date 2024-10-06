سيغما كونساي.. 89.2 بالمائة من الناخبين في تونس صوّتوا لقيس سعيد

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وأضاف الزرقوني، في عرض قدمه مساء اليوم الأحد، في نشرة الساعة الثامنة على القناة الوطنية الأولى، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27 بالمائة، مبينا أن العدد الجملي للمسجلين في الداخل بلغ 9 ملايين و110 آلاف و407 مسجل، وأن العدد التقديري للناخبين بلغ مليونين و460 ألف ناخب.



تحصل المترشح قيس سعيّد على 2ر89 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية داخل تونس، يليه في المرتبة الثانية المترشح العياشي زمّال بنسبة 9ر6 بالمائة من الأصوات وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي ب 9ر3 بالمائة من الأصوات، حسب النتائج التقديرية لسبر الآراء التي أعلن عنها حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي".وأضاف الزرقوني، في عرض قدمه مساء اليوم الأحد، في نشرة الساعة الثامنة على القناة الوطنية الأولى، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27 بالمائة، مبينا أن العدد الجملي للمسجلين في الداخل بلغ 9 ملايين و110 آلاف و407 مسجل، وأن العدد التقديري للناخبين بلغ مليونين و460 ألف ناخب.

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كما صرح بأن نسبة الناخبين من الفئة العمرية أقل من 35 سنة التي صوتت للمترشح قيس سعّيد بلغت 3ر87 بالمائة من جملة المصوتين لفائدته (2ر89 بالمائة) وبلغت نسبة الناخبين من الفئة العمرية 35-45 سنة 87 بالمائة، في حين قدرت نسبة الناخبين من الفئة العمرية 46-60 سنة ب 90 بالمائة، وسجلت الفئة العمرية أكثر من 60 سنة نسبة تصويت بلغت 2ر92 بالمائة.