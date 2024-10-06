المنصري: التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر بقصر المؤتمرات بالعاصمة

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سيكون التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.



وقال المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، مساء اليوم الأحد، إنّ عملية فرز أصوات الناخبين انطلقت مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية على الساعة السادسة مساء، مضيفا إن فرز أصوات الناخبين يجري بحضور الملاحظين وأعضاء مكاتب الاقتراع وممثلي المترشحين الذين بإمكانهم تدوين ما شاؤوا من ملاحظات إن لاحظوا أي إخلالات.





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وأشار إلى أنّ تجميع المحاضر بمراكز الفرز الجهوية يتم باشراف الهيئات الفرعية لنقلها لاحقا ممضاة رسميا الى مركز التجميع المركزي باشراف هيئة الانتخابات.



كما لفت المنصري إلى أنّ الهيئة اعتمدت تطبيقة *194 # لمتابعة نسب المشاركة في المكاتب بإرسال رقم بطاقة تعريف كل من قام بعملية التصويت الى القاعة المركزية وذلك لمتابعة عملية التصويت ونسب المشاركة أولا بأول.



كما وضعت الهيئة على ذمة العموم خدمة التعرف على مراكز ومكاتب الاقتراع لكل المواطنين وأتاحت خطوط التواصل معها عبر الموزع الصوتي "1814" وعبر الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "فايس بوك / ميتا".



يشار إلى أنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل، تواصلت من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الساعة السادسة مساء.