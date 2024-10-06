حملة زمّال..نرفض تقديرات 'سيغما ' و نعتقد جازمين اننا في الدور الثاني

عبر رمزي الجبابلي مدير الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال في تصريح لديوان أف أم مساء اليوم الأحد عن رفض التقديرات الأولية التي أعلنت عنها شركة سيغما كونساي بخصوص نتائج التصويت في الدور الأول من الرئاسية – رفضا باتا ، وفق قولهوأضاف المصدر ذاته حظوظنا وافرة و نعتقد جازمين أننا في الدور الثاني و نحن في انتظار النتائج الرسمية التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات وبعد ذلك لكل حادث حديثمن جانبه قال عبد الستار المسعودي محامي المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال انه سيتم تقديم احتراز قانوني لدى هيئة الانتخابات ضد سبر الآراء الذي أعلنت عنه شركة سيغما كونساي مساء اليوم على التلفزة الوطنية