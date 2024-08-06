حملة أمنية بمحطات المترو الباساج وبرشولة تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

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تمكن أمس أعوان الفرقة الثانية التابعة لإدارة شرطة النجدة إثرحملة أمنية على مستوى محطات النقل ساحة برشلونة أسفرت عن إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل التحيل، السرقة، العنف الشديد، الأضرار بملك الغير، تحويل الوجهة ،السلب تحت التهديد بأسلحة بيضاء .



كما تمكن أعوان مركز الأمن الوطني البساج الجمهورية التابع للفرقة الثانية من القبض على مجرمين خطيرين من مواليد 2008 و2010 من متساكني برج الوزير أريانة قاما بعملية سلب هاتف جوال لنفرين من جنسية إفريقية على مستوى إحدى الأزقة المحاذية لجامع الفتح محطة الميترو البساج وقد تم إيقافهما واعادة الهواتف للمتضررين .





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وفي نفس الصدد تمكنت الفرقة الثانية من خلال تأمين محطة النقل ساحة برشلونة من القبض على مجرم خطير من مواليد 1999من أصحاب السوابق العدلية قاطن حي الطيران الملاسين حيث عمد إلى سلب هاتف جوال إمرأة من مواليد1985 برفقة أبنائها على مستوي حديقة برشلونة و بعرض هويته على الناظم الآلي إتضح و أنه محل 4 مناشير من أجل السرقة والاغتصاب .



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء ...

