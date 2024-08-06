تعرض شاب للطعن بالقرب من فضاء العاب ...

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اذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بالاحتفاظ بشابين اثنين نفذا براكاج مروع لأحد المواطنين بالقرب من فضاء العاب بالجهة ليلا ،حيث هاجماه بسكين محاولان افتكاك هاتفه الجوال وامواله ولما تصدى لهما أنهالا عليه بالطعنات .



وقد تم نقل المتضرر الى المستشفى أين خضع لعملية جراحية وقد تمسك بتتبع الجناة .

