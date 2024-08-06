Babnet

تعرض شاب للطعن بالقرب من فضاء العاب ...

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59ea14ae5a75.21687996_phgqflmjneoik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Août 2024 - 10:40 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بالاحتفاظ بشابين اثنين نفذا براكاج مروع لأحد المواطنين بالقرب من فضاء العاب بالجهة ليلا ،حيث هاجماه بسكين محاولان افتكاك هاتفه الجوال وامواله ولما تصدى لهما أنهالا عليه بالطعنات .

وقد تم نقل المتضرر الى المستشفى أين خضع لعملية جراحية وقد تمسك بتتبع الجناة .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 60

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 10:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*