تسرّب مياه بشاطئ بوجعفر: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق

أذنت النيابة العمومية بسوسة لوحدات الحرس البحري بمباشرة الأبحاث بخصوص تسرب مياه بشاطئ بوجعفر، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 1، وسام الشريف.وأفاد الشريف، في تصريح للجوهرة أف أم، اليوم السبت، بأنّ "الوحدات المذكورة قد تولت التعهد بالواقعة في حينها والتدخل على عين المكان واجراء المعاينات الميدانية ومباشرة السماعات للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها"، مشيرًا إلى انه "تم أخذ عينات للتحليل وتم التنسيق مع البلدية وديوان التطهير للتدخل العاجل".