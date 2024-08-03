تسرّب مياه بشاطئ بوجعفر: النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق

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أذنت النيابة العمومية بسوسة لوحدات الحرس البحري بمباشرة الأبحاث بخصوص تسرب مياه بشاطئ بوجعفر، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 1، وسام الشريف.
وأفاد الشريف، في تصريح للجوهرة أف أم، اليوم السبت، بأنّ "الوحدات المذكورة قد تولت التعهد بالواقعة في حينها والتدخل على عين المكان واجراء المعاينات الميدانية ومباشرة السماعات للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها"، مشيرًا إلى انه "تم أخذ عينات للتحليل وتم التنسيق مع البلدية وديوان التطهير للتدخل العاجل".
وأفاد الشريف، في تصريح للجوهرة أف أم، اليوم السبت، بأنّ "الوحدات المذكورة قد تولت التعهد بالواقعة في حينها والتدخل على عين المكان واجراء المعاينات الميدانية ومباشرة السماعات للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها"، مشيرًا إلى انه "تم أخذ عينات للتحليل وتم التنسيق مع البلدية وديوان التطهير للتدخل العاجل".
من جهتها، قامت مصالح بلدية سوسة بفتح قناة تصريف مياه الأمطار ومياه الينبوع الجوفي (عين طبيعية علي مستوي حفرة الحبس) بهدف انسيابية المياه طبيعيا، كما قامت بإعادة ردم وغربلة الشاطئ". وأكّدت بلدية سوسة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ "المياه المتسربة ليست مياه ديوان التطهير".
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