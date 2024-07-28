رئيس الجمهورية يؤدي زيارة الى حي الخضراء بالعاصمة

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قام رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم السبت بزيارة منطقة حي الخضراء بتونس العاصمة وعاين خلالها تراكم الفضلات والاوساخ خاصة بمحيط السوق البلدي.

كما استمع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الى مشاغل المواطنين في هذه المنطقة وتعهد بإقرار جملة من الإجراءات خلال الأيام القادمة خاصة على المستوى البيئي.