شملت الابحاث فيها 5 أمنيين: جلسة العدالة الانتقالية تنظر في ملف وفاة موقوف في مقر أمني تحت التعذيب

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نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية عدد 77 المتعلقة بوفاة موقوف داخل المقر الأمني بالعاصمة بعد تعرضه للتعذيب خلال سنة 2013 شملت الابحاث فيها 5 أمنيين .



وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.





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يذكر ان صفحات الفايسبوك تداولت صورا للضحية تظهر حالة الجثة و آثار التعذيب عليها في مختلف أجزاء الجسم والكسور ...



وللاشارة فقد تمسكت والدة الضحية في الجلسة السابقة بتتبع الجناة كما تم تكليف قاضي مقرر تولى القيام بعدة سماعات واعمال استقرائية متعلقة بالملف .

