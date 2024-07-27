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بن عروس: حملة أمنية وايقافات بالجملة

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 11:51 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت أمس الفرقة السابعة بحمام الأنف التابعة لإدارة شرطة النجدة إثر حملة أمنية على كامل الخط الجنوبي رادس، مقرين، الزهراء، حمام الأنف، جبل الجلود من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، التوريد غير المشروع، السلب..

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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