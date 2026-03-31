ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية لا تزال بحاجة إلى "العمل" لقمع القدرات الهجومية الإيرانية المتبقية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لا يزال أمامنا عمل للقيام به لقمع هجومهم، أيًا كانت القدرات الهجومية المتبقية لديهم".


وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع لم يذكر اسمه أن ترامب "غضب" عندما شنت إسرائيل ضربة على محطة لتحلية المياه في جزيرة كيش الإيرانية قبل عدة أسابيع. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن سابقا تعرض المحطة للضربة.


يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وسط خلافات بين واشنطن وتل أبيب حول أهداف الحرب.

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تحاول احتواء الهجمات الإسرائيلية لتجنب توسيع دائرة النزاع، خاصة بعد ضربات استهدفت بنية تحتية مدنية في إيران.
