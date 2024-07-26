كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يلتقي بالمدير العام لهيئة مراقبة التمويل الصغير.

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التقى كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 26جويلية 2024 بالمدير العام لهيئة مراقبة التمويل الصغير محمود منتصر منصور.



وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سبل تعزيز التعاون والتشاور حول إمكانيات تطوير أداء مجال التمويل الصغير في ضوء عمل الحكومة في الوقت الراهن لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واستعرض كاتب الدولة في هذا الإطار المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 ، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل العمل في الفترة القادمة في إطار تشاركي لاثراء مضامين هذه الاستراتيجية من خلال تقديم مقترحات عملية وتنفيذية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها.



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وبين سمير عبد الحفيظ ان النفاذ إلى التمويل يمثل احد أبرز محاور الاستراتيجية وهو ما يتطلب تعميقا للتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال لاسيما هيئة رقابة التمويل الصغير باعتبار المامها بمختلف آلياته سواء مؤسسات تمويل او جمعيات او بنوك واطلاعها على ما يحتاجه هذا المجال من تحسين معاملات ومزيد من المرونة بما يساعد على تشجيع المبادرة و بالتالي خلق الثروة وفرص التشغيل.

من جانبه قدم محمود منتصر منصور عرضا حول انشطة الهيئة وأعمالها الرامية الى تحسين أداء مؤسسات التمويل الصغير خاصة على مستوى تحسين الخدمات و المعاملات المالية، معربا عن الإستعداد للمساهمة في أثراء مضامين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم أفكار ومقترحات في الغرض خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ الى التمويل.