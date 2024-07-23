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بعد أن اتهمه بالولاء لاسرائيل، روني الطرابلسي يقاضي رضا بالحاج‎

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 20:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قرّر الثلاثاء 23 جويلية، رجل الاعمال ووزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي مقاضاة الناشط السياسي والناطق الرسمي السابق باسم حزب التحرير رضا بلحاج.
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وحسب ما ورد في اذاعة جوهرة أف أم فإن، قرار اللجوء الي القضاء جاء على اثر تصريحات رضا بلحاج التي اتهم فيها أمس الاثنين روني الطرابلسي بالولاء لاسرائيل.


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