بعد أن اتهمه بالولاء لاسرائيل، روني الطرابلسي يقاضي رضا بالحاج‎

قرّر الثلاثاء 23 جويلية، رجل الاعمال ووزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي مقاضاة الناشط السياسي والناطق الرسمي السابق باسم حزب التحرير رضا بلحاج.وحسب ما ورد في اذاعة جوهرة أف أم فإن، قرار اللجوء الي القضاء جاء على اثر تصريحات رضا بلحاج التي اتهم فيها أمس الاثنين روني الطرابلسي بالولاء لاسرائيل.