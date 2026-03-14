الدورة الثالثة لمهرجان ورد القيروان من 17 إلى 19 افريل 2026

تهدف الدورة الثالثة لمهرجان الورد، التي تدور فعالياتها بولاية القيروان، من 17 إلى 19 افريل 2026، إلى الترويج للورد القيرواني وتثمين زراعته وتنشيط السياحة البديلة في تونسويعد مهرجان الورد بالقيروان مناسبة لمزيد تعزيز الورد كمنتج محلي يربط الفلاحة بالتراث ويسلط الضوء على تقنيات تقطير ماء الورد، حسب منظمي هذه التظاهرة.ويشارك في هذه الدورة العديد من الحرفيين من مختلف الجهات في مجال تقطير الورود والنباتات العطرية.ويتضمن البرنامج استعراضات فنية في شوارع القيروان ونقطة بيع مباشر من المزارعين للحرفيين إلى جانب عروض التقطير التقليدي وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة. وسيتم، أيضا، تنظيم مسابقة ملكة جمال ورد القيروان.وورد القيروان او الورد الجوري القيرواني هو نوع عالي الجودة من الورد العربي (الدمشقي) المستزرع في ولاية القيروان ويعد اجود انواع الورد في تونس، وهو يستخدم، اساسا، في إنتاج العطور العالية للجودة واستخراج الزيوت العطرية وماء الورد وللاغراض التجميلية والصحية والغذائية. ويعتبر موردا اقتصاديا هاما للسياحة والزراعة.وتعتبر ولاية القيروان في تونس وتحديدا مناطق مثل الخزازية وذراع التمار مركزا رئيسيا لزراعة الورد الدمشقي حيث تغطي نحو 300 و 450 هكتارا وتنتج ما بين 400 إلى 600 طن سنويا. وينشط اكثر من 150 فلاحا في هذا القطاع الذي يمثب موردا اقتصاديا هاما وموسميا مع حلول فصل الربيع .