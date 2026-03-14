بن عروس : الفنانة آية دغنوج تؤثث السهرة الافتتاحية لليالي رادس الرمضانية

في أجواء رمضانية متميزة، افتتحت الفنانة آية دغنوج الدورة الجديدة من تظاهرة "ليالي رادس الرمضانية" بعرض فني طربي منوع احتضنته ليلة البارحة قاعة العروض ببلدية رادس.وسجلت الفنانة حضورها أمام الجمهور الذي امتلأ به فضاء قاعة العروض بتوليفة غنائية راوحت فيها كعادتها في أغلب حفلاتها الغنائية بين درر من الأغاني التونسية وخاصة التراثية منها التي تميزت في أدائها لها وطبعتها بطابعها الخاص مع فواصل من نفائس الأغاني المشرقية والخليجية التي عرفت بأدائها فيها كذلك، وذلك في تماه تام مع نهجها الموسيقي الذي اشتهرت به خلال حفلاتها وفي استضافاتها الإعلامية والفنية.وقدمت ابنة مدرسة الرشيدية عرضها الموسيقي في شكل فيسفساء من كنوز الاغاني والمقطوعات المختارة بعناية لتتوافق مع رمزية المناسبة ووفاء لنهجها الطربي من خلال مراوحة حاولت فيها استحضار عيون الأغاني التونسية والطربية الشرقية لتتنقل بصوتها الشجي بين الكلاسيكيات الطربية والموشحات والمطولات الغنائية العربية لعمالقة وأساطين الفن العربي الأصيل.حفل اية دغنوج في افتتاح ليالي رادس الرمضانية اكتشاف لفنانة تصنع طريقها باقتدار من خلال خامة وقدرات صوتية و حسن أداء وانسيابية في الانتقال بين الجمل الموسيقية بالاطالة والمعاودة وبمداد صوتي طويل وتوظيف ذكي لهذا المخزون الفني في عرض موسيقي أضفي على المكان مؤانسة طربية تعددت روافدها بين الطربيات الشرقية والتونسية والانتاجات الخاصة للفنانة التي أثبتت حضورا ركحيا مميزا تفاعل معه عدد هام من محبي الطرب الأصيل الذين واكبوا فقرات العرض واستمعوا الى هذه التوليفة الموسيقية المنوعة وشاركوا الفنانة عددا من أغانيها.جدير بالذكر أن تظاهرة "ليالي مدينة رادس الرمضانية " تتواصل برمجتها اليوم مع الأجواء الروحانية وعوالم الانشاد الصوفي من خلال عرض حضرة رجال تونس لتوفيق دغمان وتختتم بسلامية عبد الجواد محيسن في سهرة يوم غد الأحد 15 مارس 2026.بسط