رضا بلحاج يكشف بخصوص نيّته الترشّح للانتخابات الرئاسية من عدمه

قال الناشط السياسي الناطق الرسمي سابقا لحزب التحرير، رضا بلحاج، انه يستبعد حاليا الترشّح للانتخابات الرئاسية ولم تدر الفكرة كثيرا في خلده"، وفق تعبيره رغم تشجيع الكثير من الاصدقاء ، على حد قوله.وتابع في ذات السياق ضيف اذاعة الجوهرة اف ام اليوم، انه يعمل على النضال من اجل ارساء دولة العدل القوي والقوى العادلة التي لم تتحقق بعد رغم البوادر التي أظهرها الرئيس الحالي قيس سعيّد لارساء العدل الا ان الواقع غير ذلك ويدفعه لمزيد النضال، وفق تعبيره.