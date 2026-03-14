عراقجي: النظام السياسي الإيراني لم يهتز بعد اغتيال خامنئي والحكومة تعمل بكامل طاقتها

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "MS Now": "الجمهورية الإسلامية هي نظام لا يعتمد على أي فرد أو مجموعة معينة. إنها بنية سياسية منظمة بشكل جيد. استمر النظام في العمل بشكل صحيح بعد اغتيال مرشدنا الأعلى. رأيتم أنه لم يحدث له شيء، النظام بقي، كل شيء لا يزال تحت السيطرة".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تقرير استخباراتي سري أعدته المخابرات الأمريكية استبعد إسقاط النظام الإيراني عبر القصف الجوي.ووجد التقرير أن شن هجوم واسع النطاق ضد إيران حتى لو كان بقيادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا على الأرجح لإطاحة المؤسسة العسكرية والدينية الراسخة في الجمهورية الإسلامية، وهو تقييم واقعي في وقت تلوح فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب باحتمال شن حملة عسكرية موسعة، يقول مسؤولون إنها "لم تبدأ إلا للتو"، بحسب "واشنطن بوست".يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا في 28 فيفري عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي وعدد من كبار القادة. وردت إيران بهجمات انتقامية استهدفت إسرائيل وقواعد أمريكية في عدة دول عربية، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.