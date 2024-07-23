Babnet

قطب الارهاب : بطاقة ايداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e36750a55a8d9.15553373_klqmfpogeijhn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 20:36 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قرر مساء اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي الذي شملته الابحاث ومحمد الغنودي القيادي بالنهضة ومصعب الغربي المتهمين باخفاء مفتش عنه لفائدة قطب الارهاب....


وكانت الوحدات الامنية اوقفت المتهمين بجهة برج العامري وبصحبتهم مفتش عنه ،وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ...
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291402


babnet
رئاسيات 2024

J- 74

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 21:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*