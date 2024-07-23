قطب الارهاب : بطاقة ايداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e36750a55a8d9.15553373_klqmfpogeijhn.jpg width=100 align=left border=0>

قرر مساء اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي الذي شملته الابحاث ومحمد الغنودي القيادي بالنهضة ومصعب الغربي المتهمين باخفاء مفتش عنه لفائدة قطب الارهاب....





وكانت الوحدات الامنية اوقفت المتهمين بجهة برج العامري وبصحبتهم مفتش عنه ،وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ...



...



