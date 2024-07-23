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قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بالنهضة محمد الغنودي وذلك في القضية التى شملت الابحاث فيها ايضا أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي باخفاء مفتش عنه ...

وكانت الوحدات الامنية اوقفت المتهمين بجهة برج العامري وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ...