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بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بالنهضة محمد الغنودي

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محمد الغنودي
Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 18:41 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بالنهضة محمد الغنودي وذلك في القضية التى شملت الابحاث فيها ايضا أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي باخفاء مفتش عنه ...
وكانت الوحدات الامنية اوقفت المتهمين بجهة برج العامري وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ...


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