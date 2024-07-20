محكمة الاستئناف تحدد موعد 30 جويلية لمحاكمة الاعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس

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حددت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس ،موعد 30 جويلية للنظر في استئناف الاعلاميان الموقوفان مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين حوكما بعام سجنا على خلفية تدوينات ونشر معطيات...



يذكر ان الاعلاميان اوقفا خلال شهر ماي الماضي وصدرت في حفهما بطاقتا ايداع بالسجن وباحالتهما على المجلس الجناحي حوكم برهان بسيس بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.

كما أدانت هيئة المحكمة كذلك مراد الزغيدي وقضت في حقه بالسجن بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.