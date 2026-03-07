Babnet   Latest update 06:38 Tunis

موناكو يهزم باريس سان جيرمان ويشعل سباق المنافسة على اللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aba75ec49604.52967135_phngojfielqmk.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 06:38
      
تكبد باريس ​سان جيرمان هزيمته الأولى ​على ملعبه في البطولة الفرنسية لكرة ‌القدم هذا الموسم ‌بتعثره 1-3 أمام موناكو ليوم الجمعة ليشتعل سباق اللقب.
وتقدم موناكو بهدف سجله ⁠ماغني أكليوش في الشوط الأول، وسجل ألكسندر غولوفين وفيمي بالوغون هدفين للضيوف بعد ​الاستراحة، بينما أحرز برادلي باركولا هدف باريس سان جيرمان، الذي ⁠لا يزال متقدما بأربع نقاط على لانس صاحب المركز الثاني في الترتيب.
لكن ⁠لانس لديه فرصة لتقليص الفارق عندما يستضيف ميتز متذيل الترتيب بعد غد الأحد.

وتقدم موناكو، الذي أقصاه باريس سان جيرمان من رابطة أبطال أوروبا الشهر الماضي، مركزا واحدا ليصبح سادسا برصيد 40 نقطة، ​ولا يزال متأخرا بفارق 17 نقطة عن الصدارة.
وعاقب أكليوش الفريق المضيف في الدقيقة 27 بعدما أخفق ‌وارن زاير-إيمري في تشتيت الكرة في منطقة جزائه، وتنحى بالوغون جانبا ليتمكن اللاعب الدولي الفرنسي ⁠من تسديد الكرة بقدمه اليسرى ‌من مسافة قريبة.
وعزز غولوفين تقدم فريقه في الدقيقة 55 بلمسته الأولى بعد دخوله كبديل، إذ سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية من مامادو كوليبالي.

وتجددت آمال باريس سان جيرمان في العودة عندما قلص باركولا ‌الفارق في الدقيقة 71 بتسديدة ⁠بالقدم اليمنى من الجانب الأيسر.
لكن موناكو احتاج دقيقتين لاستعادة تقدمه بهدفين، عندما اصطدمت تسديدة بالوغون ‌بنونو مينديز لتغير اتجاهها إلى داخل الشباك.
وسيتعين على باريس سان جيرمان أن يستعيد توازنه قبل ‌مواجهة ⁠ضيفه تشيلسي يوم الأربعاء في إطار سعيه للدفاع عن لقب رابطة أبطال أوروبا.
