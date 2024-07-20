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وزارة أملاك الدولة توافق على التفويت في 14 عقار لفائدة مرافق عمومية

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 09:12 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية المجتمعة يوم الجمعة 19 جويلية 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.

تم خلال هذه الجلسة الموافقة على 14 عملية تفويت منها لفائدة بلديات لإنجاز مرافق محلية مختلفة.

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كما تمت الموافقة على التفويت في قطعة دولية مساحتها 50 هك كائنة بأم العظام بسيدي بوزيد لفائدة شركة أسواق إنتاج الوسط المكلفة بإنجاز منصة أسواق إنتاج الوسط.
وتم كذلك الموافقة على 5 عمليات اقتناء لأراضي لازمة لإنجاز مرافق صحية وتربوية ورياضية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بمعية مختلف هياكل الدّولة المتداخلة على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.



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