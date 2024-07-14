النائبة ألفة المرواني: مطار تونس قرطاج ليس الأخير في مطارات العالم...تعلّم حب بلادك ويزي مالتشويه‎

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وقالت المرواني في تدوينتها " ياخي العالم فيه كان 239 مطار ؟!

قالك ترتيب مطار تونس قرطاج الدولي 239 وهي المرتبة الأخيرة في العالم. الترتيب هذا عملو موقع airhelp و هو موقع مختص و صحيح عاطي مطار تونس المرتبة 239. لكن المرتبة 239 من مجموع 4000 مطار في قاعدة بيانات الموقع و ال239 مطار هاذم هوما أكثر مطارات العالم زيارة و أحسنهم سمعة.....يعني مطار تونس قرطاج الأخير في الباهين موش الأخير في 4000 مطار".

نشرت السبت 13 جويلية، النائبة بالبرلمان ألفة المرواني تدوينة بخصوص الترتيب الذي نشره مؤخرا موقع airhelp بخصوص ترتيب أفضل المطارات حول العالم والذي احتل فيه مطار تونس قرطاج المرتبة 239 والاخيرة.قالك ترتيب مطار تونس قرطاج الدولي 239 وهي المرتبة الأخيرة في العالم. الترتيب هذا عملو موقع airhelp و هو موقع مختص و صحيح عاطي مطار تونس المرتبة 239. لكن المرتبة 239 من مجموع 4000 مطار في قاعدة بيانات الموقع و ال239 مطار هاذم هوما أكثر مطارات العالم زيارة و أحسنهم سمعة.....يعني مطار تونس قرطاج الأخير في الباهين موش الأخير في 4000 مطار".

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وتابعت قائلة "يعني بالمشاكل إلي فيه و الي نعرفوه لكل مطار تونس قرطاج مصنّف من بين ال239 الأوائل في العالم عندهم سمعة باهية ...تعلم حب بلادك و دافع عليها و يزي مالتشويه و تونس غدوة خير ".

