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النائبة ألفة المرواني: مطار تونس قرطاج ليس الأخير في مطارات العالم...تعلّم حب بلادك ويزي مالتشويه‎

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 17:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نشرت السبت 13 جويلية، النائبة بالبرلمان ألفة المرواني تدوينة بخصوص الترتيب الذي نشره مؤخرا موقع airhelp بخصوص ترتيب أفضل المطارات حول العالم والذي احتل فيه مطار تونس قرطاج المرتبة 239 والاخيرة.

وقالت المرواني في تدوينتها " ياخي العالم فيه كان 239 مطار ؟!
قالك ترتيب مطار تونس قرطاج الدولي 239 وهي المرتبة الأخيرة في العالم. الترتيب هذا عملو موقع airhelp و هو موقع مختص و صحيح عاطي مطار تونس المرتبة 239. لكن المرتبة 239 من مجموع 4000 مطار في قاعدة بيانات الموقع و ال239 مطار هاذم هوما أكثر مطارات العالم زيارة و أحسنهم سمعة.....يعني مطار تونس قرطاج الأخير في الباهين موش الأخير في 4000 مطار".
...


وتابعت قائلة "يعني بالمشاكل إلي فيه و الي نعرفوه لكل مطار تونس قرطاج مصنّف من بين ال239 الأوائل في العالم عندهم سمعة باهية ...تعلم حب بلادك و دافع عليها و يزي مالتشويه و تونس غدوة خير ".


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 290915

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 14 Juillet 2024 à 19h 31m |           
الدفاع على تونس لا يكون بنشر المغالطات والاتهامات
بل بقول الحق والسعي للاصلاح خاصة من طرف نائب في البرلمان
الترتيب لم يشمل كل مطارات العالم بل عددا محدودا جدا.
والدليل على ذلك انه لم يشمل من تونس الا مطار تونس قرطاج بينما لدينا 7 مطارات اخرى لم يشملها التقويم
ونجد من بين العشر الاوائل مطارين عربيين الدوحة ومسقط ومطار من جنوب افريقيا
وتسبقنا في الترتيب مطارات القاهرة وبيروت والدار البيضاء وعدة مطارات من الهند ومن بكستان ومن تركيا


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