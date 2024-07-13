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بطاقتا ايداع في حق النائب السابق بالبرلمان لطفي علي ورمع شركة فسفاط قفصة السابق رمضان صويد

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النائب السابق لطفي علي
Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 18:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تم اليوم السبت، تنفيذ بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان لطفي علي، والرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد، من قبل أعوان الحرس الوطني، وفق ما أفادت به مساعد الوكيل العام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس سنيا الموساوي.
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وأوضحت الموساوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه سبق لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي بتاريخ 10 جويلية 2024، اصدار بطاقات إيداع ضد كل من لطفي علي وشقيقه مولدي علي وعبد الوهاب حفيظ وسليم الفرياني (شغل منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة يوسف الشاهد) ورمضان صويد، في القضية المتعلقة بارتكابهم لجرائم في إطار تنفيذ عقد استخراج ونقل الفسفاط، المبرم بين شركة فسفاط قفصة والشركة التابعة للمظنون فيهم لطفي علي ومولدي علي وعبد الوهاب حفيظ.


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