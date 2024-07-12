بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق وعضو مجلس نواب سابق

أكد أحمد أمين سعيداني، المكلف بالإعلام والإتصال بمرصد رقابة اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي قضت أمس باحالة وزارة صناعة أسبق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفاط قفصة و 3مناولين، على الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.وبين ضيف اذاعة الجوهرة أن هذه الأحكام الصادرة بخصوص اسناد صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المنقى بمنجم المكناسي، لمجمع يتضمن شركتين تابعتين لعضو مجلس نواب الشعب وشقيقيه، وقد تم توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر.