ملف الفساد المالي بشركة فسفاط قفصة:النائب بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه يتقدمان بمطلب صلح جزائي





وبعد المفاوضة قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 25 سبتمبر 2023 كما قررت المحكمة رفض قرارا رفع تحجير السفر المتعلقة بالمدير العام السابق لشركة نقل الفسفاط ومسؤول سابق بذات الشركة ورفض جميع مطالب الافراج.

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مثل اليوم الاثنين 19 جوان 2023 أم انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،المتهمون فيما عرف بملف الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة التي وجهت فيها أصابع الإتهام للنائب السابق بمجلس النواب المنحل لطفي علي وشقيقه ومدير الشراءات بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات نقل الفسفاط ،وبين محامو النائب بمجلس النواب المنحل لطفي علي انه وشقيقه يقومان بإجراءات الصلح الجزائي مطالبين بتأجيل المحاكمة كما طلب محامو المدير العام الاسبق لشركة نقل الفسفاط رمضان سويد رفع قرار تحجير السفر عليه .وبعد المفاوضة قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 25 سبتمبر 2023 كما قررت المحكمة رفض قرارا رفع تحجير السفر المتعلقة بالمدير العام السابق لشركة نقل الفسفاط ومسؤول سابق بذات الشركة ورفض جميع مطالب الافراج.

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وكان مرصد رقابة رفع شكاية الى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كشف فيها عن وجود خروقات واستيلاءت مالية كما تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات.